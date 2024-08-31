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        Haberler Magazin Çekimleri tamamlandı

        Çekimleri tamamlandı

        1990'lı yıllarda lisede haylazların toplandığı C sınıfında tanışan arkadaş grubunun, 30 yıl sonra hala başlarını belaya sokabilme yeteneklerinin komik bir dille anlatıldığı 'C Takım' sersinin ikinci filminin çekimleri tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:54
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        Şubat 2024’te vizyona giren 'C Takımı’nda İstanbul’daki mafyadan kaçan arkadaşlar, 'C Takımı 2’de kaçtıkları Kastamonu’da da başlarını beladan belaya sokuyorlar.

        Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yaptığı, Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Vahdet Erdoğan’ın hikayesinden yola çıkarak senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı Greenart Grup imzalı C Takımı 2 filminin başrollerinde yine Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu ve Sera Tokdemir yer alıyor. Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz ile yoluna tam kadro devam eden ekibe yeni isimler de dahil oldu. Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı’nın yanı sıra Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve bir diğer başarılı fenomen Onur Sermik de 'C Takımı 2’de izleyicinin karşısına çıkacak.

        Yağmur nedeniyle sık sık çekimlere ara vermek zorunda kalınan sette, yağmurun dinmesini beklerken kendi aralarında eğlenen oyuncuların bu enerjisi filme de yansıdı. 'C Takımı 2', Şubat 2025’te vizyona girecek.

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        #C Takımı
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