Çekler maske ile başardı

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Koronavirüs salgını Çin'de ortaya çıktıktan sonra Avrupa'yı vurdu. İtalya, İspanya ve Fransa'daki ölümler Çin'i geride bıraktı. Ama bir ülke var ki, hemen yanı başındaki ülkelerin aksine vaka sayısını 4 binin altında tutmayı başaran Çekya...

Çekya'daki bu durumun ülkede gerçekleştirilen maske seferberliğine bağlandığı belirtiliyor. Maskesiz sokağa çıkılmayan ülkedeki durumu anlatan çarpıcı bir video yayınlandı. Videoda ülkenin salgınla mücadelesinde 3 kural sayılıyor: Evde kal, ellerini yıka ve dezenfekte et, maske tak.

Asıl hayati kuralın da maske takmadaki zorunluluk olduğu videoda uzmanlarca da anlatılıyor. Virüsü kimin taşıdığının bilinmediğinden maske kullanımının önemine dikkat çekildiği videoda ülkedeki maske üretimi seferberliği de anlatılıyor.

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