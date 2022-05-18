Çekya'dan Macaristan'a Rusya'ya yaptırım tepkisi 0:00 / 0:00

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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Macaristan'ın, Rusya'dan petrol alınmasını yasaklamayı planlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni yaptırım paketine yönelik tutumunu eleştirdi.

Lipavsky, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa'nın bugün her zamankinden daha fazla birlik içinde olması gerektiğini belirterek, "Macaristan hükümetinin Rusya'nın enerji ihracatını hedef alan herhangi bir yaptırımı desteklememe kararı ve bu yaklaşımı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Çekya medyasına göre, AB Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma kapsamında Macaristan ve Slovakya'ya 2024'ün sonuna kadar, Çekya'ya ise 2024'ün ortasına kadar erteleme sağlanması öngörülüyor. Söz konusu teklifi Çekya ve Slovakya kabul ederken, Macaristan'ın karşı çıkmaya devam ettiği iddia ediliyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." demişti.