A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü hafta ikinci maçında Çekya ile mücadele edecek. İlk maçta Hollanda’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, Çekya'yı da mağlup ederek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise ‘’Çekya-Türkiye maçı canlı izle’’ ve ‘’ Filenin Sultanları maçı TRT 1 canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 ile Çekya-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…