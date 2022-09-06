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Celal Şengör ifade verdi

Prof. Dr. Celal Şengör, Teke Tek programındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi

Celal Şengör ifade verdi
HABERTURK.COM / AA

Prof. Dr. Celal Şengör, Teke Tek programındaki sözleri nedeniyle hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Prof. Dr. Şengör, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne avukatı Celal Ülgen ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşıyla geldi.

ALTAYLI: BİLİMSEL BİR TARTIŞMA

Burada gazetecilere açıklama yapan Altaylı, programında söylenen ifadeler nedeniyle zaman zaman kanala para cezası verildiğini belirterek, "Bilimsel bir tartışmayı, yahut kendi içinde inançlardan ötürü yasaklamaya kalkışmak ya da ceza vermek olacak bir şey değil. Orada 3 bilim insanı vardı. Celal, dünyanın hemen hemen bütün bilim akademileri üyesi. 3 profesör böyle bir konuyu tartışma ve görüş beyan etme hakkına sahiptir. Kimseye de hakaret edilmedi." diye konuştu.

Daha sonra adliyeye giren Prof. Dr. Şengör, soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra buradan ayrıldı.

Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Yeşilkaya, Prime Time Yayın Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Haber Yayın Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın da Çağlayan'daki ifadeyi takip etti.

DİYANET'İN SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE

Şengör, 23 Mayıs'ta yayınlanan programda Hazreti Musa’nın yaşadığına dair bir kanıt olmadığını, tarihi bir kişilik olarak yaşadığı kesin olarak bilinen tek peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söylemişti.

Şengör'ün ifadeye çağrılmasının ardından programda yaşananları kaleme alan Altaylı, "Gerek Hz. Musa gerek Hz. İsa üzerine bu tartışma, yani yaşamlarına ait kayıt, belge bulanmaması meselesi evrensel olarak teolojinin uğraştığı ve tartışılan bir meseleydi" demişti.

Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine Şengör hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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