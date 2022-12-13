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Haberler Gündem Celine Dion'un hastalığı katı kişi sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Stiff Person Sendromu tedavisi var mı?
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Celine Dion'un hastalığı katı kişi sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde Celine Dion nadir görülen bir sendroma yakalandığını duyurdu. 54 yaşındaki Kanadalı müzisyenin açıklaması sonrasında Celine Dion'un hastalığı katı kişi sendromunun belirtileri ve ne olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

Celine Dion'un hastalığı katı kişi sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Stiff Person Sendromu tedavisi var mı?

Stiff Person Sendromu ya da Katı Kişi Sendromu olarak bilinen hastalığın belirtileri ve tedavisi olup olmadığı gündeme geldi. Bir milyonda bir kişide görülen bu nadir hastalık hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte konuyla ilgili bilgiler...

STIFF PERSON SENDROMU (KATI KİŞİ SENDROMU) NEDİR?

Stiff Person Sendromu ilerleyici katılık ve sertlik ile karakterize etyolojisi belirsiz nadir bir nörolojik hastalıktır. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile postural deformitelerle sonuçlanır.

STIFF PERSON SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kronik ağrı, bozulmuş hareketlilik ve lomber hiperlordoz genel belirtilerdir. Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşırlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilmektedir. Hastalığın kesin mekanizması belirgin değildir. SPS hastalarının, nadiren genel popülasyonda görülen glutamik asit dekarboksilaz antikorlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu antikorların hastalığın nedeni olduğu düşünülmektedir.

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