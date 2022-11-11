Çelişkili ifadeler verdi! Baba katili! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'de olay, 9 Kasım günü saat 14.30 sıralarında Tire'nin kırsal Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha Geleç (49), başka bir mahallede yaşayan akrabalarını ziyarete gitti.

BABASINI KONTROL ETMELERİNİ İSTEDİ DHA'da yer alan habere göre durumdan şüphelenen akrabaları, Geleç'in kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Babası Himmet Geleç'i evde yerde hareketsiz başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet Geleç'in (79) hayatını kaybettiği belirledi.

AYDIN'A KAÇARKEN YAKALANDI Himmet Geleç'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Meliha Geleç'i Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayıp, gözaltına aldı.

20 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ Kızı Meliha Geleç tarafından öldürülen Himmet Geleç. 20 yıl önce eşinden boşanıp, babasıyla yaşamaya başladığı öğrenilen Meliha Geleç'in içine kapanık biri olduğu, kimseyle çok fazla görüşmediği ileri sürüldü.