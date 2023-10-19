Celladına aşık olmak! İşte Stockholm Sendromu belirtileri!

En çok sevilen 'Dinle Beni Bi', 'Sen Varsın Diye' şarkılarıyla akıllarda kalan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Çelik'in yaptığı açıklamasında: "Stockholm sendromu nedeniyle yine şahısa sığınmak durumunda kaldım." demesiyle gündeme "Stockholm Sendromu nedir, belirtileri nelerdir?" gibi sorular geldi. İşte merak edilen soruların yanıtları...

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STOCKHOLM SENDROMU NEDİR?

Stockholm Sendromu, bir kişinin, kendisini rehin alan veya hapseden kişiye karşı olumlu duygular hissetmesi ve hatta ona sempati duyması durumudur. Bu sendrom, genellikle kaçış şansı olmayan ve uzun süreli bir tehdit altında olan kişilerde görülür.