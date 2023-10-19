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        Haberler Sağlık Celladına aşık olmak! İşte Stockholm Sendromu belirtileri!

        Celladına aşık olmak! İşte Stockholm Sendromu belirtileri!

        Türkiye'nin bilinen müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Çelik'in konuyla ilgili açıklamasında: "Stockholm sendromu nedeniyle yine şahısa sığınmak durumunda kaldım." demesiyle gündeme "Stockholm Sendromu nedir, belirtileri nelerdir?" gibi sorular geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:13
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        En çok sevilen 'Dinle Beni Bi', 'Sen Varsın Diye' şarkılarıyla akıllarda kalan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i darp ettiği iddialarıyla gündeme geldi. Çelik'in yaptığı açıklamasında: "Stockholm sendromu nedeniyle yine şahısa sığınmak durumunda kaldım." demesiyle gündeme "Stockholm Sendromu nedir, belirtileri nelerdir?" gibi sorular geldi. İşte merak edilen soruların yanıtları...

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        STOCKHOLM SENDROMU NEDİR?

        Stockholm Sendromu, bir kişinin, kendisini rehin alan veya hapseden kişiye karşı olumlu duygular hissetmesi ve hatta ona sempati duyması durumudur. Bu sendrom, genellikle kaçış şansı olmayan ve uzun süreli bir tehdit altında olan kişilerde görülür.

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        STOCKHOLM SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

        Stockholm Sendromunun belirtileri şunlardır:

        Rehinenin, rehine alan kişiye karşı olumlu duygular hissetmesi,

        Rehinenin, rehine alan kişiye sempati duyması,

        Rehinenin, rehine alan kişinin eylemlerini haklı görmeye başlaması,

        Rehinenin, rehine alan kişiyle işbirliği yapmaya başlaması.

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        Stockholm Sendromunun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, aşağıdaki faktörler rol oynayabilir:

        Kaçış şansının olmaması,

        Uzun süreli bir tehdit altında olmak,

        Rehine alan kişinin, rehineyi tehdit veya şiddet kullanarak kontrol altına alması,

        Rehine alan kişinin, rehineye karşı empatik davranması.

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        STOCKHOLM SENDROMU TEDAVİSİ VAR MI?

        Stockholm Sendromunun tedavisi yoktur. Ancak, aşağıdaki yöntemler ile sendromun etkileri azaltılabilir:

        Rehinenin, rehine alan kişiden uzaklaştırılması,

        Rehinenin, deneyimlediği travma ile başa çıkmasına yardımcı olunması,

        Rehinenin, sendromun farkında olması ve bunun bir savunma mekanizması olduğunu anlaması.

        **Bu sendromu yaşayanların uzman psikologlardan ya da psikiyatrlardan destek almaları önerilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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