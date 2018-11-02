Celtic - Hearts rakamlar

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Celtic, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Hearts takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Celtic 22 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Hearts 26 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Celtic, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Hearts, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 340 kodlu maçı oynayanlar; Celtic galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Hearts galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Celtic son haftadaki Hamilton müsabasında 1-2 kazandı.

Hearts, Aberdeen karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Celtic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, aldı. Celtic, kendi sahasında 10 gol attı, 3 gol yedi.

Hearts, dış sahada 4 galibiyet, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hearts 10 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ