        Celtic'te Rodgers gitti, O'Neill geldi

        Celtic'te Rodgers gitti, O'Neill geldi

        İskoçya Ligi'nde zirvenin 8 puan gerisine düşen Celtic'te teknik direktör Brendan Rodgers istifa etti. Glasgow ekibi, Rodgers'ın yerine Martin O'Neill'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

        28.10.2025 - 11:40
        İskoçya devi Celtic'te teknik direktör Brendan Rodgers, görevinden istifa etti.

        Geçen sezon İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte, Rodgers'tan boşalan koltuğa geçici olarak Martin O’Neill getirildi.

        Kulübün en büyük hissedarı Dermot Desmond yaptığı açıklamada, Rodgers'ı hedef alarak, "Yaz transfer döneminden bu yana sözleri ve eylemleri bölücü, yanıltıcı ve çıkarcı oldu. Bu durum kulüp çevresinde zehirli bir atmosferin oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerine karşı düşmanlığın artmasına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

        Daha önce 2000-2005 yıllarında Celtic’i çalıştıran 73 yaşındaki Martin O’Neill, bu dönemde 7 kupa kazanırken, 2003 UEFA Kupası finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Porto ile karşılaşmıştı.

        Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Kazakistan'ın Kairat takımına elenerek hayal kırıklığı yaşayan Celtic, ligde de Hearts'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

