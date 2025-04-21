Cem Belevi, hastaneden çıktı soluğu konserde aldı

Cem Belevi, geçtiğimiz gün 'Cemiyet Gazinosu' konserleri kapsamında ilk kez Çanakkaleli hayranlarıyla buluştu. Geçirdiği soğuk algınlığı sebebiyle hasta olmasına rağmen konserini ertelemeyen Belevi, İstanbul’dan kara yoluyla konser vereceği Çanakkale’ye gider gitmez, Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi’nin yolunu tuttu.

Cem Belevi, yoğun ateş ve halsizlik şikayetiyle hızlıca tedavi altına alındı. Belevi, taburcu olduktan sonra soluğu konserde aldı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Belevi, 1970’li ve 1980’li yılların şarkılarıyla gençlere nostaljik bir atmosfer yaşattı.

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Geçmişten günümüze seslendirdiği şarkılarıyla müzikseverlerden tam not alan şarkıcı 'Alışamıyorum', 'Sor', 'Aç Kollarını' gibi sevilen şarkılarını da sahne performansında seslendirdi. 'Cemiyet Gazinosu' konseriyle, gerek dansçıları, gerek sahne kostümleri ve performansıyla geceye adeta damga vuran Belevi, sevenlerine adeta rüya gibi bir gece yaşattı.

"SEVENLERİMİ YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM"

Konser sonrası açıklamalar yapan Cem Belevi, "Aslında talihsiz başlayan bir gündü. Yaşadığım soğuk algınlığından dolayı sahne öncesi yüksek ateş ve halsizlik sebebiyle hastanelik olduk. Sağlık, bu hayatta en önemli şeylerden biri. Ancak konseri erteleyip sevenlerimi yalnız bırakmak istemedim. Doktorumuz sağ olsun bizimle çok ilgilendi. Gerekli müdahaleyi yaparak ateşimi kontrol altına aldı. Kendi ateşimizi düşürdük konsere çıktık. Şarkılarımız ve sahne performansımızla salonun ateşini harladık. Muhteşem bir konser oldu bizim için" şeklinde konuştu.