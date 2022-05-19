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Cem Bölükbaşı, Barcelona pistinde yarışacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın dördüncü ayağında Barselona'da piste çıkacak

Cem Bölükbaşı, Barcelona pistinde yarışacak

Türkiye'nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda serinin dördüncü yarışı için Barselona'da hafta sonunda Çek Charouz takımıyla mücadele edecek. Ay-yıldızlı sporcu, TSİ 19.30'da sıralama turlarına çıkacak.

Cem Bölükbaşı, ilk yarışına 21 Mayıs Cumartesi TSİ 18.40'ta sprint yarışı ile başlayacak ve 22 Mayıs Pazar 12.35'te ana yarışla hafta sonunu tamamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cem Bölükbaşı, "Formula 2’ye sezon başında başarılı bir başlangıç yaptık. Devamında aksilikler olsa da şimdi 4. raunta en iyi şekilde hazırım. Bir an önce direksiyon başına geçip, elimden gelenin en iyisini göstermek için sabırsızlanıyorum. Formula 2’de her yarış yeni bir deneyim. Takvime son olarak Le Castellet de eklendi. Barselona pistiyle birlikte önümde 11 yarış var. Her yeni yarışta hedefim bir öncekinin üzerine koyarak ilerlemek." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Yarış, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.,

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