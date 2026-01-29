Cem Bölükbaşı'ndan, Cemre Baysel'e romantik hediye
Cemre Baysel, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Cem Bölükbaşı'ndan aldığı çiçek buketiyle verdiği pozu sosyal medyada kırmızı kalp emojisi eşliğinde paylaştı
Giriş: 29.01.2026 - 22:40 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:40
Oyuncu Cemre Baysel, bir süredir birlikte olduğu yarış pilotu Cem Bölükbaşı’ndan aldığı çiçek buketiyle dikkat çekti.
Cemre Baysel, çiçeklerle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşırken, Cem Bölükbaşı da aynı kareyi kendi hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.
