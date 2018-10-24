Sen Benimsin, O Hayat Benim, Buyur Burdan Kaç gibi birçok yapımda imzası olan Cem Özer Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Hastaneye İstanbula getirilen Cem Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Cem Özer kimdir? Cem Özer'in sağlık durumu hakkında bilgiler...

NURGÜL YEŞİLÇAY'DAN ESKİ EŞİ İÇİN ANLAMLI MESAJ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Cem Özer’le bir süre evli kalan ve bu evlilikten bir de çocuğu olan Nurgül Yeşilçay’a çevrildi. Yeşilçay, eski eşinin yoğun bakımda olduğu haberlerini doğruladı ve onun için dua istedi.

CEM ÖZER'İN SAĞLIK DURUMU

Cem Özer, Afyonkarahisar'a bağlı Balmahmut Köyü'nde istasyon sahnesini çekerken ayı çukuruna dengesiz düşmüş ve ayağını iki yerden kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen ve oksijen tedavisi gören Özer'in sağlık durumu dün kötüleşti. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi gören Cem Özer, hava ya da yağ embolisi başına sıçradığı için durumu kötüleşti.

56 yaşındaki sunucunun, şu anda yoğun bakımda uyutulduğu öğrenildi.

OYUNCUNUN KIZINDAN MESAJ

Türk oyuncunun kızı Cemre Özer “Babam şu an yoğun bakımda uyutuluyor. Ayağındaki kırık sonrası oksijen tedavisi görüyordu. Hava ya da yağ embolisi başına sıçramış. Dün yoğun bakıma alındı. Şu an hiçbir şey söyleyemiyor doktorları. Biz de çaresizce bekliyoruz” dedi.

CEM ÖZER KİMDİR?

Cem Özer 5 Ekim 1959'da Göksun, Kahramanmaraş'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sunucu ve yazar.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan sanatçı, daha sonra Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema film ve dizilerinde rol aldı. Modacı Esin Maraşlıoğlu ve oyuncu Nurgül Yeşilçay ile evlilikleri oldu. Cemre adında bir kızı ve Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır.

CEM ÖZER'İN FİLMOGRAFİSİ

O Hayat Benim - (2016-2017) - Kenan

Sen Benimsin - 2015 - Kudret

Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"

Acayip Hikayeler - 2012

Sıcak - 2008

Adem'in Trenleri - 2007

Bir İhtimal Daha Var - 2006

Sen Ne Dilersen - 2005

Masum Değiliz - 2005

3. Tür - 2004

Melekler Adası - 2004

Neredesin Firuze - 2003

Şıh Senem - 2003

90-60-90 - 2001

Ölüm Peşimizde - 2000

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999

Asansör - 1999

Karışık Pizza - 1998

Usta Beni Öldürsene - 1996

Berlin in Berlin - 1993

Varyemez - 1991

Anılar - 1989

Zirvenin Bedeli - 1989

Hanım - 1988

Umutların Ötesi - 1988

Vurmayın - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Güldürme Beni - 1986

Dayak Cennetten Çıkma - 1986

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

Yirmidört Saat - 1976

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