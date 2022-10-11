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Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programının konuğu oldu. Doğan, Devlet Bahçeli ile ilgili izlenimlerini şöyle anlattı.

Alparslan Türkeş vefat etince parti merkezine taziye ziyaretinde bulundum. Büyük bir olgunlukla karşıladılar. Bugünkü İYİ Parti'deki Koray Aydın Bey partide Genel Sekreter'di. O karşıladı beni. Hiç beklemediğim ya da beklediğimden çok daha fazla ilgi gösterdiler. Beni heyet halinde yolcu ettiler. 'Ne zaman arzunuz, isteğiniz olursa, lütfen çekinmeyin, siz Başbuğla (Alparslan Türkeş) ne konuştuysanız Başbuğ bize anlattı' dediler.

"İLK İMZAYI BEN VERECEĞİM DEDİ"

Bugün de sayın Devlet Bahçeli'yi dinlediğim zaman, siyasi düşünce ve kanaatleriyle çok mutabık değilim; ancak bir devlet adamı ciddiyetiyle bunları söyledi. Fevkalade doğrudur da. Onun için söylediklerine destek veriyorum. Daha önce de bir vesile ile konuşmuştuk. O zaman Mesut Yılmaz Bey Başbakan'dı. Sayın Ecevit'le bir koalisyon içindeydiler. Sayın Bahçeli'ye gittiğimde şunu söyledim. "Ben kendileriyle konuştuğum zaman diyorlar ki, 'Biz Alevilerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak istiyoruz ama sayın Bahçeli MHP olarak kabul etmiyor'. Bahçeli'de bunun üzerine 'Hocam böyle mi diyorlar?' diye sordu. 'Evet' dedim. Bunun üzerine "O zaman kendilerine söyle, hazırlasınlar, bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere, ilk imzayı ben vereceğim" dedi. Benim tanıdığım kadarıyla Bahçeli sözünde durabilen bir insandır. Bende bıraktığı izlenim odur.



