Cem Yılmaz: Bana yüklenebilirsiniz!

"BANA YÜKLENEBİLİRSİNİZ!"

Kendisine sert eleştiriler olduğu hatırlatılan ünlü isim, "Hiç önemli değil. Ben o kadar hassas birisi değilim. Problem yok, bana yüklenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Melike Şahin'i Harbiye Açıkhava konserinde dinlemeye giden Cem Yılmaz, dans performansıyla ilgili, "Çok güzel bir ortam vardı. İştirak ettim. Somurtup, otursak, 'Böyle eğlenceli bir yerde neden somurtup oturuyor?' dersiniz. Nerede, ne gerekiyorsa yaparız. Çok başarılı bir sürü genç insan var, iştirak etmek lazım" şeklinde konuştu.