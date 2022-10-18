Cem Yılmaz'dan Tarkan'a: Nice yıllar kral

Ünlü şarkıcı Tarkan, dün 50. yaşına bastı. Cem Yılmaz, 'Megastar'ın doğum gününü kutladı.
Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Yılmaz, Tarkan'a, "Nice yıllar kral... Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın, bizimle hep güzellikleri paylaştın. Bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın. Hep ferahlık, mutluluk, moral verdin. Sen çok yaşa Tarkan..." sözleriyle seslendi. Cem Yılmaz'ın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
TARKAN'DAN TEŞEKKÜR
Ardından Tarkan da gelen kutlama mesajlarına yayınladığı video ile teşekkür etti. Ünlü şarkıcı, "Merhabalar... Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle... Ne güzel dilekler... Çok teşekkür ederim, beni mutlu ettiniz. Ben de sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
"SEN ÇOK YAŞA KRAL!"
Ünlü komedyen, ayrıca 17 Ekim'de yeni yaşlarını kutlayan Nil Karaibrahimgil, Özkan Uğur ve Eminem'in de yeni yaşını kutlamayı ihmal etmedi.
Uğur'un fotoğrafını yayınlayan Yılmaz, "Sen çok yaşa kral... Yaşın yok, yaşını kutlayayım. Tek bir hünerin olsa, yok... Hangi hünerini öveyim? Sazınla, sözünle hayatımızın güzelliği, şahane abim... Nice, nice yılların olsun. Sağlıkla, mutlulukla..." dedi.
"NE GÜNMÜŞ ARKADAŞ!"
Cem Yılmaz, Karaibrahimgil'in doğum gününü, "Ne günmüş arkadaş... Hayatımızın genç neşesi, genç sesi, canımız özgür kızımız Nil... Her zaman biz genç kızlara ilham oldun... Nice yıllar olsun, sensiz olmaz..." sözleriyle kutladı.
"ÇAKAL SENİ!"
Eminem'in fotoğrafını da yayınlayan Yılmaz, "Sevgili Marshall, bizim yıldızlar bugün doğdu diye, 'Abi beni de araya kat' şeklinde bir halin var. Nice yıllar dostum! Çakal seni, Tarkan'la aynı gün ha! Uyanık..." şeklinde esprili bir paylaşımda daha bulundu.
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