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Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı! İşte ödenen ücretler - Magazin haberleri
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Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı

Cem Yılmaz, çizimlerinden oluşan NFT (Non-fungible token) eserlerini açık artırma ile satışa sunmuştu. Ünlü komedyenin, 3 NFT'si alıcı buldu. Yılmaz'ın '000001KIZ', isim eseri için 6 ethereum (yaklaşık 21 bin dolar), 'CYHEAD000001 RED' ve 'CYHEAD000005 NAVY' isimli diğer 2 çizimi için ise toplamda 1,03 ethereum (3 bin 500 dolar) ödendi

Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı! İşte ödenen ücretler - Magazin haberleri

Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken, ünlü isimlerin de bu alana merakı artıyor. Cem Yılmaz da bu akıma ayak uydurdu. Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan ve bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Yılmaz, çizimlerini satışa sundu. Oluşturduğu NFT’leri, OpenSea isimli bir platformda sergileyen Yılmaz'ın, 3 NFT'si satıldı.

Yılmaz'ın '000001KIZ' isimli NFT'si 6 ethereum yani yaklaşık 21 bin dolar, 'CYHEAD000001 RED' 0,53 ethereum, 'CYHEAD000005 NAVY' ise 0,5 ethereum üzerinden toplamda 3 bin 500 dolara alıcı buldu.

'000001KIZ', 'CYHEAD000001 RED', 'CYHEAD000005 NAVY'
'000001KIZ', 'CYHEAD000001 RED', 'CYHEAD000005 NAVY'

Yılmaz, eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve 'Whisky Bath' isimli kullanıcıya Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.

NFT ALANLARA GÖSTERİ BİLETİ

Cem Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada, NFT'lerini satın alan kişilere gösterilerinde 2 kişilik davetiye vereceğini duyurmuştu.

Yılmaz, "NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar ne zaman nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

SELÇUK ERDEM DE SATIŞA ÇIKARIYOR

Türkiye'nin en önemli karikatüristlerinden Selçuk Erdem'in kutup ayısı çizimlerinden oluşan 'Fluffy Polar Bears' koleksiyonu da satışa çıkmak için gün sayıyor. NFT'lerin satışı 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

5.1 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol da dikkat çekici bir NFT satışına imza attı. Machine Hallucination isimli NFT koleksiyonu açık artırmayla satışa sunulan Anadol, koleksiyonun 5.1 milyon dolara satıldığını duyurdu.

Müzayede evi Sotheby's platformunda gerçekleşen açık artırmanın ardından Refik Anadol, yaptığı paylaşımda platforma ve platformun yöneticisine teşekkür etti.

NFT veri platformu nonfungible.com'da yer alan bilgilere göre son 1 ayda dünya genelinde 1.6 milyar dolarlık NFT satışı yapıldı. Art Blocks projesinin bir parçası olan Ringers #109 NFT'si geçen haftasonu 2.100 Ethereum'a yani yaklaşık 6.9 milyon dolara alıcı buldu. Bu tek bir NFT için ödenen en yüksek ücret oldu.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor.

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.

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