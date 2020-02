Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survıvor her yıl olduğu gibi bu yılda dayanışmacılarıyla çok konuşuluyor. Gönüllüler kadrosunda yer alan Cemal Can Canseven iddialarıyla izleyenler tarafından merak edildi. Peki Cemal Can Canseven kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Cemal Can Canseven biyografisi...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.