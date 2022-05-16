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Haberler Televizyon Cemal Can kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli? Cemal Can Canseven hayatı ve biyografisi
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Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Can Canseven hayatı

Cemal Can Canseven Survivor'ın yeni bölümüne konuk olması nedeniyle araştırılıyor. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven bu akşam oynanacak Survivor Türk - Yunan ortak oyununun ödülünde dj olarak yer alacak. Yarışmanın takipçileri Cemal Can Canseven kimdir? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Cemal Can Canseven hayatı hakkında merak edilenler...

Cemal Can kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli? Cemal Can Canseven hayatı ve biyografisi

Sosyal medya fenomi cw DJ olan Cemal Can Canseven Survivor 2020 yarışmasıyla popüleritesini artımıştır. Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven bu akşam yayınlanacak Survivor yeni bölümde yer alması sebebiyle gündeme geldi. Peki, Cemal Can kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cemal Can Canseven hayatı hakkında merak edilen detaylar...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.

Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmiştir.

Fenomen YouTuber Danla Bilic’in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven aynı zamanda Survivor 2020’nin şampiyonu olmuştur. Cemal Can Canseven, Kahraman isimli bir şarkı çıkarmıştır ve İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol aldı.

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