Çember: Hayalet Gemi filmi oyuncuları kimler? Çember: Hayalet Gemi filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Polisiye filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Çember: Hayalet Gemi filmine dair detaylar...

ÇEMBER: HAYALET GEMİ FİLMİ KONUSU

5 yıldızlı bir otelin kral dairesinde çifte bir cinayet işlenmiştir. Ekibimiz olay yerine geldiğinde bir sürpriz ile karşılaşır. Yüksekova Terörle Mücadele Masasından davaya atanan Cumali adında yeni komserimiz cesetler üzerinde ilk araştırmayı yapmaktadır.

Faruk El Basri adındaki Suudi Arabistanlı bir işadamı ve otel görevlisi Canan’ı kim, neden ve ne şekilde öldürmüştür? Kamera kayıtları incelenir ve cinayetler işlendikten hemen sonra odadan çıkan başka bir genç kızın daha olduğu öğrenilir. Adının Samira olduğu anlaşılan Suriyeli bu göçmen kız kimdir?

ÇEMBER: HAYALET GEMİ FİLMİ OYUNCULARI

Hayalet Gemi filminde; Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pekin Akil Altan, Anıl Altan, Olgun Toker, Asena Girişken, Ülkü Duru rol almaktadır.