Cemre düşmesi, halk arasında baharın gelişini simgeleyen ve doğadaki değişimlerin işaretçisi olarak kabul edilen bir olaydır. Her yıl, kışın soğuk günlerinden sonra, üç cemre arka arkaya düşer. Cemre düşmesi, baharın ve doğanın uyanışının simgesi olarak, insanlar için yeni bir başlangıcı ve taze bir dönemi müjdeler. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte, 2025 cemre düşme tarihleri...