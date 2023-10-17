Kocaeli'nde kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi Yağcılar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Zekeriya Batur (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptıktan sonra, yoldan çıkarak ağaçlık alanda takla attı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada hayatını kaybeden Zekeriya Batur.

DHA'da yer alan habere göre kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilden fırlayan Fatma Batur’un (42) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Zekeriya Batur ve Çetin Batur (28) ağır yaralı olarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.