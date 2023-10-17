Cenaze dönüşü korkunç kaza: 3 ölü!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, bir yakınlarının cenazesinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin, başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen kazada, Zekeriya Batur, kardeşi Çetin Batur ve eşi Fatma Batur hayatını kaybetti
Kocaeli'nde kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi Yağcılar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Zekeriya Batur (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptıktan sonra, yoldan çıkarak ağaçlık alanda takla attı.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜKazada hayatını kaybeden Zekeriya Batur.
DHA'da yer alan habere göre kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilden fırlayan Fatma Batur’un (42) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Zekeriya Batur ve Çetin Batur (28) ağır yaralı olarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İKİ KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİÇetin Batur, 28 yaşındaydı.
Çetin Batur ve Zekeriya Batur da, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer otomobilde bulunanlar ise yaralanmadı.
CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI
Öte yandan Zekeriya Batur idaresindeki otomobilde bulunanların Samsun’da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Tekirdağ’a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Zekeriya Batur, kardeşi Çetin Batur ve eşi Fatma Batur'un cenazeleri, dün işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
Cenazeler, bugün Samsun'da toprağa verilecek.