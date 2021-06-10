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Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov kitapları neler? İşte hayatı ve eserleri

Edebiyat dünyasının başarılı romancısı, sinema dünyasının kült filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yazarı Cengiz Aytmatov araştırılıyor. Vefatının 13. yılında sevenleri tarafından unutulmayan Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov kitapları neler? İşte hayatı ve eserleri

Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov kitapları neler? İşte hayatı ve eserleri

Hem edebiyatçı kimliği ile hem de siyasetçi kimliği ile geniş kitleler tarafından tanınan Cengiz Aytmatov'un hayatı ve eserleri araştırılıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Cengiz Aytmatov'un eserleri ve hayatına dair merak edilenleri derledik...

CENGİZ AYTMATOV KİMDİR?

Cengiz Aytmatov Sovyet Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çevirmen, diplomat ve siyasetçi. Türk dünyası’nın ünlü yazarlarındandır. Türk kültür zenginliğini dünyaya tanıtmıştır.

CENGİZ AYTMATOV HAYATI

12 Aralık 1928 tarihinde Kuzeybatı Kırgızistan'daki Talas eyaletinin Şeker köyünde doğdu. Babası Torekul Aytmatov, Sovyet Kırgızistan'ında seçkin devlet adamı idi, ancak 1937'de tutuklandı ve 1938'de kurşuna dizildi. Tatar kızı olan annesi Nagima Hamziyevna Abdulvaliyeva tiyatro aktrisiydi. Adı, Cengizhan'dan[kaynak belirtilmeli] esinlenerek konulmuştur.

Gençliği sıkıntılı bir döneme denk gelmişti. O dönemde zaten yeni yerleşmeye başlayan siyasi sistemle, bir de savaşla mücadele etmek zorundaydı. Çok genç yaşta çalışmaya başladı; çünkü II. Dünya Savaşı'nın SSCB üzerindeki etkileri gençleri de etkiliyordu, yetişkinler savaşta olduklarından, gençlere büyük iş düşüyordu. On dört yaşında köyündeki sekreterliğe girdi. Burada tarım makinelerinin sayımı, vergi tahsildarlığı gibi işlerde çalıştı.

Köyünden, Kazakistan'a giderek Cambul Veterinerlik Teknik Okulu'nda okudu. Daha sonra şimdiki Kırgızistan'ın başkenti olan Bişkek'e giderek burada Frunze Tarım Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti. Ardından Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne geçti ve 1956 ile 1958 yılları arasında Moskova'da okudu.

Yazmaya bu yıllarda Pravda gazetesinde başladı. Yazdığı eserleriyle üne kavuştu ve 1957 yılında Sovyet Yazarlar Birliği'ne üye kabul edildi. 1963'te Lenin Ödülü'nü aldı. Eserleri yüz elliyi aşkın dile tercüme edildi. 1990-1994 yıllarında Sovyetler Birliğini ve Rusya'yı, sonra ise 2008 yılına kadar Kırgızistan'ı büyükelçi olarak temsil etti.

Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel romanının film çekimleri için gittiği Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16 Mayıs 2008 rahatsızlandı ve böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi için Almanya'ya getirildi. Almanya'nın Nürnberg kentindeki Klinikum Nord'da tedavi gören Cengiz Aytmatov, komaya girdi .10 Haziran 2008 tarihinde Nürnberg'de hayatını yitirdi.

CENGİZ AYTMATOV ESERLERİ

II. Dünya Savaşı sonrası yazarları arasında yer alan Aytmatov, Cemile'den önce birkaç kısa hikâye ve Yüzyüze'yi yazdı. Ancak yazarın kendini kanıtlamasını sağlayan kitap Cemile oldu. Louis Aragon Cemile'yi "dünyanın en güzel aşk hikâyesi" olarak tanımlamıştır.

Eserlerinde mitolojiye oldukça yakın durdu, ancak onunki antik anlamından farklı olarak mitolojiyi çağdaş bir zeminde sentezlemek ve yeniden yaratmaktı. Eserlerinde mitlere, efsanelere ve halk hikâyelerine göndermeler yapmıştır.

1966'dan sonra eserlerini hep Rusça kaleme almıştır.

Eserleri 176 dile çevrilmiştir.

CENGİZ AYTMATOV KİTAPLARI

Dağlar Devrildiğinde - Ebedi Nişanlı (Son romanı - 2007)
Darağacı - Dişi kurdun Rüyaları (1988)
Gün Olur Asra Bedel (Kırgız Türkçesi),(Rusça И дольше века длится день, 1980)
Fuji-Yama (Восхождение на Фудзияму, Fuji Dağının Tepesi 1973)
Beyaz Gemi (Kırgız Türkçesi, Ак кеме: Ak Keme) (RusçaБелый пароход, 1973)
Selvi Boylum Al Yazmalım (1963)
Elveda Gülsarı (Прощай, Гульсары,(Kırgızca: Гулсарат) 1963)
Dağlar ve Steplerden Masallar (Повести гор и степей, 1963)
İlk Öğretmenim (Первый учитель,(Kırgızca: Биринчи Мугалим) 1962)
Cemile (Kırgız Türkçesi Жамийла, Rusça Джамиля, 1958)
Yüzyüze (Лицом к лицу, 1957, Kırgızca: Бетмебет)
Zorlu Geçit (1956)
Toprak Ana (1963)
Cengiz Han'a Küsen Bulut (1990)
Çocukluğum
Kızıl Elma (1964) (Hikâye)
İlk Turnalar (Kırgızca: Эрте Келген Турналар)
Elveda Gülsarı (1963)
Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek (Rusça: Пегий Пес Бегущий По Краям Моря)
Sultan Murat
Dişi Kurdun Rüyaları (1986)
Kassandra Damgası (1995)

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