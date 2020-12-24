Cengiz Coşkun'dan Balamir Emren ile Vildan Örnek'e tepki - Magazin haberleri

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Oyuncu Arda Öziri, 27 Mayıs 2018'de motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti. Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek ve Öziri'nin en yakın arkadaşı Balamir Emren, geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu.

Bu duruma oyuncunun dostu iş insanı Cengiz Çolak, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Cengiz Çolak, Vildan Örnek, Arda Öziri ve Balamir Emren (sağdaki)

Öte yandan Arda Öziri hayatını kaybettikten sonra Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenaze törenine katılmıştı.

Öziri’nin nişanlısı Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Örnek, Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.