Cengiz Holding, Türkiye'nin en büyük kanatlı rüzgar santrali için DZ Bank'tan yeşil finansman aldı

Cengiz Holding, tüm faaliyet alanlarında odağına aldığı sürdürülebilirlik vizyonunu yeşil finansman ile büyütüyor. Grup, bu kapsamda 50 megavat kurulu güce sahip Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı projesinde kullanılmak üzere Almanya'nın en büyük ikinci bankası olan DZ Bank'tan 20 milyon dolarlık yeşil finansman sağladı.

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji arzını artırma hedefiyle yatırımlarına devam eden Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz Enerji tarafından kullanılacak krediyle Çerkeş santraline toplam 32,6 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbinleri eklenecek.

Finansmanı yeşil krediden sağlanacak kapasite artırma projesiyle Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali’nin kurulu gücü 32,6 megavatlık artışla 82,6 magavata çıkacak. Her biri 7,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbinlerinden meydana gelecek santral, 183 metre rotor çapı ve 90 metre kanat uzunluğu ile bu alanda Türkiye'nin en büyüğü olacak. Rekor kanat uzunluğu ile tek türbinde maksimum enerji üretiminin hedeflendiği proje bu özelliği ile verimli, sürdürülebilir ve çevreci projelere örnek oluşturacak. Yıllık yaklaşık 54 bin ton karbondioksit salımını engelleyecek projenin 2025'in ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.