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Roma : 4 - Frosinone : 0 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 6. haftasında Roma sahasında karşılaştığı Frosinone'yi 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder performansıyla ön plana çıktı. Roma'da ilk 11 başlayan Cengiz Ünder 1 gol, 1 asist ile yıldızlaştı!

26 Eylül 2018 Çarşamba, 23:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Roma, sahasında Frosinone'yi 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder performansıyla ön plana çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in henüz 2. dakikada bulduğu şık golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadaki Twitter hesabından bu golü, "Gol! Cengiz anında takımı çıkmazdan kurtarıyor! İşte ihtiyacımız olan başlangıç bu. Cengiz Ünder'den çok güzel bir gol." ifadeleriyle duyurdu.

Daha sonra Roma, 28. dakikada Javier Pastore’nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Ardından 35. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Stephan El Shaarawy'nin attığı golle skoru 3-0 yapan Roma, maçın ilk yarısını önde tamamladı.

İkinci yarıda Aleksandar Kolarov'un attığı golle skoru 4-0’a getiren Roma, maçı bu şekilde bitirdi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, müsabaka boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Roma, 8 puanla 10. sıraya yükselirken, Frosinone 1 puanla 19. sırada kaldı.

JUVE DE KAZANDI

Serie A'da lider durumda bulunan Juventus, sahasında ağırladığı Bologna'yı 2-0 yendi.

Paulo Dybala’nın 11. dakikada attığı golle Bologna karşısında 1-0 öne geçen Juventus, hemen ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun pasında Blaise Matuidi'nin 16. dakikada kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. İlk yarısı bu skorla biten maçta, başka gol olmadı.

Bu arada, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 64. Miralem Pjanic'in yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla Juventus, 18 puanla liderliğini korurken, Bologna 4 puanla 18. sırada kaldı.

 

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