Cengiz Kurtoğlu, Eli'yi sahneye davet etti. Birlikte iki şarkı seslendiren ikili, büyük alkış topladı. Eli Türkoğlu’nun alnından öpen usta sanatçı, “Evlat değil, torun gibi sevilir. Eli çok iyi bir yorumcu. Ben sonunda kendi veliahtımı buldum, sonuna kadar da destekçisiyim arkadaşlar” dedi.

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