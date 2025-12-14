Cengiz Kurtoğlu: Sosyete yerlerinde alışveriş yapmam

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Cengiz Kurtoğlu, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahne öncesinde kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, fit görüntüsü ve samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

67 yaşında olduğunu ve meslekte 45 yılı geride bıraktığını hatırlatan Cengiz Kurtoğlu, hayatında artık daha sade bir dönemden geçtiğini söyledi. Kıbrıs’a olan sevgisini dile getiren Kurtoğlu; "Kıbrıs bizim kalbimizde. Bu akşam da sahneye çıkıp aşka dair şarkılarımızı okuyacağız ve gecemizi mutlulukla tamamlayacağız" dedi.

REKLAM

Sahne öncesi hazırlıklarını tamamen kendisinin yaptığını belirten Cengiz Kurtoğlu; "Fondötenimi kendim sürüyorum, bütün bakımlarımı kendim yaparım. Kendime bakıyorum" sözleriyle özenli yaşam tarzını anlattı. Alışveriş konusunda da mütevazı olduğunu vurgulayan Kurtoğlu; "Sosyete yerlerinde alışveriş yapmam" diyerek sadeliğe olan tercihinin altını çizdi.

Hızlı yaşam temposundan uzaklaşmak istediğini ifade eden Cengiz Kurtoğlu; Artık eskisi gibi çok hızlı bir hayat istemiyorum. Daha çok ailemle ve dostlarımla yaşamak istiyorum” diyerek yeni hayat felsefesini paylaştı.