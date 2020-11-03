Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Deprem anında hayatta kalma şansımızı arttırmak için bilinmesi gereken şeylerden biri de cenin pozisyonu. Cenin pozisyonu nedir? Cenin pozisyonu nasıl yapılır? Deprem anında cenin pozisyonu neden önemli?

CENİN POZİSYONU

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Ülkenin her yerinde depremin ne kadar ciddi bir sorun olduğu bir kez daha fark edildi ve deprem önlemleri konuları ilgi görmeye başladı. Depremden önce yapılması gerekenler kadar deprem esnasında yapılması gerekenler de oldukça merak ediliyor.

Deprem anında hayatta kalma şansımızı arttırabilmek için çok iyi bilmemiz gereken şeylerin başında cenin pozisyonu geliyor. Olası bir depremde ilk yapılacak şey bir hayat üçgeni oluşturmak ve bu hayat üçgeni içinde cenin pozisyonu almak. Cenin pozisyonu kelimesi, bebeklerin anne karnında doğum anına kadar durduğu pozisyonun adı olduğu için kullanılmaktadır.

CENİN POZİSYONU NASIL YAPILIR?

Cenin pozisyonu: Baş, boyun ve iç organları korumak ve yukarıdan gelebilecek tehlikeleri gözlemlemek için yan yatarak dizlerin karına çekilmiş olduğu korunma pozisyonudur. Cenin pozisyonu bulunulan yerdeki sallantı geçinceye kadar değiştirilmemelidir.