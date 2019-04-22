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Demet Şener ve sevgilisi Cenk Küpeli, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Özel bir moda haftası etkinliğinde podyuma çıkan Demet Şener'i sevgilisi Cenk Küpeli de yalnız bırakmadı. Sevgilisini podyumda yürürken yalnız bırakmayan Küpeli, defile sonrasında ise kısa bir alışveriş turu yaptı. Bir restoranda yemek yiyen ikilinin şık giyim tarzları ise dikkatlerden kaçmadı.