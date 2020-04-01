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Cenk Laleci: Programa uymayan oyuncum yok

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, oyuncularının son durumunu değerlendirdi

Cenk Laleci

Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle herkesin evlerinde çalıştığını ifade eden Laleci, "Verdiğimiz programı tüm futbolcularım uyguluyor. Hatta fazlasıyla çalışanlar var. Elbette sahada yaptığımız antrenmanlar çok daha farklı. Ancak şu an tedbiri elden bırakamayız. Elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoru. Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum. Analizler yapıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Bu süreci sağlıklı atlatacağız. Personelimiz ve teknik ekibimiz de iyi durumda. Kimsede bir problem gözükmüyor. En kısa sürede futbola dönmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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