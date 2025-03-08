Cenk Torun'a, annesi Nurdan Torun'dan destek

Nevin Torun, oyuncu eşi Cenk Torun’a zina iddialarıyla boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, Cenk Torun’un dizi çekimlerinde rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakın ilişkiler kurduğu ve bu ilişkileri PR çalışması gibi göstererek bekar bir erkek imajı çizdiği öne sürüldü. İddialara göre, Cenk Torun, Merabet’e pahalı hediyeler almış ve aralarında para alışverişi bulunmuştu. Ayrıca, Merabet’in seyahat masraflarını karşıladığı da belirtiliyor.

Cenk Torun ise iddiaları yalanlayarak, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, zina iddialarının asılsız olduğunu ve mahkemeye delil sunduklarını belirtti. REKLAM

Dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik, Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasında bir 'yasak aşk' yaşandığını doğrulayan ifadeler kullandı. Hamza, Cenk Torun’un evli olduğunu bilmeden sette çalıştığını ve ikisinin yakın ilişkisini gördüğünde şaşırdığını söyledi. Sette herkesin bu durumu bildiğini ancak kimsenin konuşamadığını ifade etti.

Yönetmen asistanı Arya Çevik ise, Cenk Torun ile Mahassine Marabet'in aynı odada kaldıklarını ve ilişkilerinin set ekibi tarafından bilindiğini belirtti. Çevik, Cenk Torun’un evli olduğunu öğrendiğinde şaşırmadığını da vurguladı. REKLAM

Cenk Torun, yaşananların ardından bir açıklama yaptı. "İstemeden gündemin bir parçası oldum" diyen oyuncu, 'yasak aşk' iddialarını bir kez daha reddederek; "Partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır" şeklinde konuştu.

Son olarak, Cenk Torun’un müzisyen annesi Nurdan Torun, oğluna destek veren bir paylaşımda bulundu. Nurdan Torun; "Eskiden çok acı çekmiş ruh, bugün güçlü bir umursamamayı seçecektir" ifadelerini kullanarak oğluna moral verdi.