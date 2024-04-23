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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Cenk Tosun'a Arda Turan'lı Eyüpspor'dan kanca! - Beşiktaş Haberleri

        Cenk Tosun'a Arda Turan'lı Eyüpspor'dan kanca!

        Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'da belirsizlik devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:29
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        Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'da belirsizlik devam ediyor. Deneyimli futbolcu sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda yönetimle henüz anlaşma sağlayamadı.

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        Yıldız oyuncu için İstanbul'un Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. Başakşehir ve Arda Turan'ın çalıştığı Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'un Cenk Tosun'u kadrolarında görmek istiyor.

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        Tecrübeli oyucunun hem yurt içi hem yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

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        Bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan Cenk Tosun, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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