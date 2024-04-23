Cenk Tosun'a Arda Turan'lı Eyüpspor'dan kanca!
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'da belirsizlik devam ediyor.
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'da belirsizlik devam ediyor. Deneyimli futbolcu sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda yönetimle henüz anlaşma sağlayamadı.
Yıldız oyuncu için İstanbul'un Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. Başakşehir ve Arda Turan'ın çalıştığı Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'un Cenk Tosun'u kadrolarında görmek istiyor.
Tecrübeli oyucunun hem yurt içi hem yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.