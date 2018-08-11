Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Everton, yeni transferi Brezilyalı Richarlison'un 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Everton'da Phil Jagielka, rakibine yaptığı sert faulün ardından 41. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Wolverhampton Wanderers, 44. dakikada Ruben Neves ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Everton, 67. dakikada eşitliği sağladı. Cenk Tosun'un pasında bir kez daha sahneye çıkan Richarlison, 67. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Opta'ya göre Cenk Tosun, Premier Lig'de deplasmanda forma giydiği son altı maçta beş gole katkıda bulundu (dört gol ve bir asist).

Wolverhampton Wanderers ise 80 dakikada Raul Jimenez ile fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2 eşitlikle noktalandı.

82 dakika boyunca sahada kalan Cenk Tosun, son anlarda yerini Oumar Niasse'ye bıraktı.

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