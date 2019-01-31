Cep telefonu taksit süresine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." dedi

Önceki uygulamaya göre 31 Ocak 2019’da taksit imkanı sona eriyordu.



6 AYDAN 12 AYA ÇIKARILMIŞTI



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkarmıştı.



