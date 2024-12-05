CEP TELEFONU ALIMLARINDA TAKSİT YAPILABİLECEK Mİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) cep telefonları için yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan ayrımıyla birlikte kredi miktarı ve taksit sayısında değişikliğe gitti Yeni düzenlemeye göre, tüketici kredisiyle alınan yeni cep telefonlarında, 20 bin TL ve altında olanlar için vade sınırı 12 ay olurken, üzerindekiler için vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

BDDK'nın aldığı yeni karar ile cep telefonlarında taksit yapabilmek için 12 bin TL olan fiyat sınırlandırmasının 20 bin TL'ye yükseltildiği açıklandı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının on iki ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının üç ay olarak belirlendiği ifade edildi.