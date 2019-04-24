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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Beşirli Mahallesi'nde yaşayan 3 yıllık evli çift, ailevi nedenlerle tartışmaya başladı.
CEP TELEFONUNU KAFASINA VURMUŞ
Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Eşinden kendisini boşamasını isteyen bir çocuk annesi D.B., kavga sırasında kocası K.B.'nin başına kırık cep telefonuyla vurdu. K.B. eşini tartakladı. Mutfağa kaçan D.B., korkutmak amacıyla kocasına bıçak çekti. Eşinden korkan K.B. ise evden kaçarak, polis merkezine sığındı.
KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU, KOCASI OLMADI
Kafasından yaralanan K.B. polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı. K.B., "Eşimle aramda tartışma çıktı. Kafama cep telefonuyla vurdu. Kan gelince kendisini omuzlarından tutarak sarstım. Mutfaktan bıçağı aldı. Bana çektiğini görünce kendimi dışarı attım. Eşimden şikayetçi değilim" dedi. D.B. ise eşinin kendisini tokat attığını belirterek, eşinin kafasına cep telefonuyla vurmadığını söyledi. D.B. ise kocasından şikayetçi oldu.
SAVCI, CEP TELEFONUNU SİLAH SAYDI
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcı, olayda kullanılan cep telefonunu silah kabul ederek, eşe karşı silahla yaralama suçundan dava açtı. Savcı D.B. ve K.B. adlı karı kocanın 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsini talep etti. Karı koca asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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