"MAVİ BALİNA", İNTİHAR ETME KOMUTU VERİYOR

Mavi Balina oyunuyla ilişkili olduğu ifade edilen intihar haberleri kısa sürede dünyanın farklı ülkelerinden gelmeye başlamış, oyununun yaratıcısı Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu intihar vakalarının son bulmasını sağlamadı.

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor.

'Mavi Balina' adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı ve bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları ifade ediliyor.