Ceren Sagu'dan 'Unutamazsın'

Yeni nesil Arabesk müziğin güçlü sesi Ceren Sagu, yeni şarkısı 'Unutamazsın' ile müzikseverlerle buluştu.

Söz ve müziğini Oğuzhan Atmaca'nın hazırladığı şarkının düzenlemesini Esad Fidan yaptı. Son dönemde yaptığı çalışmalarla Türk pop-arabesk müziğinin yükselen yıldızı Sagu, yeni şarkısıyla sezona iddialı bir giriş yaptı.

UNUTULAMAYAN BİR AŞKIN HİKAYESİ

Güçlü vokali, özgün tarzı ve samimi yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Ceren Sagu, yeni şarkısını, "Unutulamayan bir aşkın hikayesini, derin bir ifadeyle anlatıyoruz" sözleriyle tanımladı. Klip yönetmenliğini Melike Besli'nin yaptığı şarkı, 24 Ekim'de tüm dijital platformlarda yerini aldı.