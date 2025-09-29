Çerkezköy nerede? Çerkezköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Çerkezköy hangi şehirde?" sorusunun yanıtı Tekirdağ'dır. Ancak Çerkezköy'ün konumu, onu idari olarak bağlı olduğu Tekirdağ merkezden (Süleymanpaşa) çok, İstanbul'a daha yakın ve entegre bir ilçe yapmıştır. Trakya'nın en hızlı gelişen ve en çok göç alan yerlerinden biri olan Çerkezköy, Türkiye'nin ihracatının önemli bir bölümünü tek başına karşılayan bir "fabrikalar şehri" kimliğindedir. Bu durum Çerkezköy'ün konumu nedir sorusunun da ana cevabını oluşturur. Çok daha fazlası ve detaylı bilgielr yazımızın dfevamında…

ÇERKEZKÖY NEREDE?

Çerkezköy nerede sorusu, Trakya'nın kalbinde, Tekirdağ ilinin doğu ucunda, İstanbul il sınırında yer alan dev bir sanayi kentini işaret eder. Çerkezköy'ün konumu, onu İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçeleriyle doğrudan komşu yapar.

Coğrafi olarak Çerkezköy, Tekirdağ'ın sahil şeridinde değil, iç kesiminde yer alır. Doğusunda İstanbul, güneyinde bir diğer sanayi devi olan Çorlu, batısında Ergene ve kuzeyinde ise 2012 yılında kendisinden ayrılarak ilçe olan Kapaklı bulunur. Çerkezköy nerede diye sorulduğunda, cevap İstanbul ile Avrupa arasındaki TEM otoyolu üzerindeki en büyük sanayi havzasıdır.

ÇERKEZKÖY HANGİ ŞEHİRDE? Çerkezköy hangi şehirde sorusunun yanıtı Tekirdağ'dır. Burası, Tekirdağ şehrinin (ilinin) 11 ilçesinden biridir ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içindedir. Ancak Çerkezköy, Tekirdağ'ın sahil şeridindeki idari merkezi olan Süleymanpaşa ilçesinin aksine, Trakya'nın iç kesiminde (kara iklimi) yer alır. Tekirdağ'daki Çerkezköy, il merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafedeyken, İstanbul'un dış çeperlerine (Silivri, Çatalca) 20-30 kilometre, ana merkezlerine ise (örneğin Atatürk Havalimanı bölgesi) yaklaşık 100 kilometre mesafededir. Bu durum, ilçenin ekonomik olarak İstanbul ile daha entegre bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur. ÇERKEZKÖY HANGİ İLDE? Çerkezköy, idari olarak Tekirdağ iline kayıtlıdır. Tekirdağ ilinin, (2012'de Kapaklı'nın ayrılmasına rağmen) Çorlu ile birlikte en büyük iki sanayi ve nüfus merkezinden biridir. Tekirdağ ilinin sanayi üretiminin, istihdamının ve ihracatının çok büyük bir kısmı Çerkezköy'de bulunan fabrikalardan sağlanır. Çerkezköy hangi ilde diye bakıldığında, idari olarak Tekirdağ'a bağlı olsa da, ekonomik olarak tüm Marmara Bölgesi'ni ve Türkiye'yi besleyen bir motor ilçe olduğu görülür.

ÇERKEZKÖY HANGİ BÖLGEDE? Çerkezköy hangi bölgede sorusu, ilçenin coğrafi konumunu tanımlar. Çerkezköy, coğrafi olarak Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alır. Bölgenin Trakya kesiminde, Ergene Havzası olarak bilinen geniş ve düzlük araziler üzerinde konumlanmıştır. Çerkezköy'ün bölgesi, fabrika ve organize sanayi bölgeleri kurmak için ideal olan düz ve geniş arazilerle kaplıdır. İklimi, Marmara Bölgesi'nin sahil kesiminden farklı olarak Trakya'ya özgü karasal iklim (step iklimi) özellikleri gösterir. Bu iklimde kışlar soğuk ve sert, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. ÇERKEZKÖY KONUMU NEDİR? "Çerkezköy konumu nedir?" sorusunun en net ve en kapsamlı cevabı, onun "Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri" olmasıdır. İlçe, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB)'ne ev sahipliği yapar. ÇOSB, 1970'li yıllarda İstanbul sanayisinin Trakya'ya 'desantralizasyonu' (yayılması) amacıyla stratejik bir hamle olarak kurulmuştur. Bugün yüzlerce dev fabrikayı barındıran ÇOSB, on binlerce kişiye istihdam sağlar. Çerkezköy'ün sanayi konumu, onu özellikle tekstil, beyaz eşya (Arçelik'in dev üretim tesisleri buradadır), ilaç (Nobel, Koçak Farma, Deva gibi), otomotiv yan sanayi, kablo ve metal sanayinin Türkiye'deki ana merkezlerinden biri yapmıştır. Bu durum, ilçeyi tam anlamıyla bir "üretim üssü" ve "fabrikalar şehri" haline getirir.