İlk kazma 2026'da vurulacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesinde yürütülen kapsamlı restorasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarındaki son durumu aktaran Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisinde düzenlenen toplantıda yerleşkenin üst kısmındaki yapısal risk oluşturan ve tarihi niteliği olmayan hastane yapılarının yıkım işlemlerinin tamamlandığını, sit statüsü nedeniyle arkeolojik kazı çalışmalarının planlanan şekilde sürdüğünü belirten Aydın, bu kapsamda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin taşınma süreçlerinin de yakından takip edildiğini aktardı.

2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

Aydın, yenilenme sürecinin kritik aşamasına dikkati çekerek, 220 bin metrekare büyüklüğünde planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. etap inşaatının temelinin, 2026 yılının ilk çeyreği içerisinde atılmasının hedeflendiğini söyledi.