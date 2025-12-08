Habertürk
Habertürk
        İlk kazma 2026'da vurulacak

        Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. etabının temeli 2026'da atılacak

        Köklü eğitim kurumu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 220 bin metrekare büyüklüğünde planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. etabında temelin 2026'nın ilk çeyreğinde atılmasının hedeflendiği bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 20:41 Güncelleme: 08.12.2025 - 22:08
        İlk kazma 2026'da vurulacak
        Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesinde yürütülen kapsamlı restorasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarındaki son durumu aktaran Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisinde düzenlenen toplantıda yerleşkenin üst kısmındaki yapısal risk oluşturan ve tarihi niteliği olmayan hastane yapılarının yıkım işlemlerinin tamamlandığını, sit statüsü nedeniyle arkeolojik kazı çalışmalarının planlanan şekilde sürdüğünü belirten Aydın, bu kapsamda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin taşınma süreçlerinin de yakından takip edildiğini aktardı.

        2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

        Aydın, yenilenme sürecinin kritik aşamasına dikkati çekerek, 220 bin metrekare büyüklüğünde planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. etap inşaatının temelinin, 2026 yılının ilk çeyreği içerisinde atılmasının hedeflendiğini söyledi.

        #Cerrahpaşa
        #Tıp fakültesi
