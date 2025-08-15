Cesc Fabregas'tan Alvaro Morata açıklaması!

"ARKADAŞ DEĞİLİZ"

Morata ile birlikte oynamalarına rağmen arkadaş olmadıklarını söyleyen İspanyol teknik adam, "O benim arkadaşım değil. Chelsea'den ayrıldığından bu yana onu hiç görmedim, sadece birkaç kez birbirimizi tebrik etmek için konuştuk. Yine de aramızda çok iyi bir ilişki var. Chelsea'de ve milli takımda iki yıl birlikte oynadık." dedi.