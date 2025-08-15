Cesc Fabregas'tan Alvaro Morata açıklaması!
İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, Galatasaray'la kiralık sözleşmesini feshederek kendilerine transfer olan Alvaro Morata'yla ilgili konuştu.
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Südtirol ile oynanacak İtalya Kupası maçından önce açıklamalarda bulundu.
Yeni transferleri Alvaro Morata ile ilgili konuşan İspanyol teknik adam, Morata'nın durumunu değerlendireceğini ve golcü futbolcuyla konuştuktan sonra maç için kararını vereceğini söyledi.
"ARKADAŞ DEĞİLİZ"
Morata ile birlikte oynamalarına rağmen arkadaş olmadıklarını söyleyen İspanyol teknik adam, "O benim arkadaşım değil. Chelsea'den ayrıldığından bu yana onu hiç görmedim, sadece birkaç kez birbirimizi tebrik etmek için konuştuk. Yine de aramızda çok iyi bir ilişki var. Chelsea'de ve milli takımda iki yıl birlikte oynadık." dedi.
"MAAŞININ YÜZDE 60'TAN FAZLASINI BIRAKTI"
Morata'nın takıma büyük katkı sağlayacağını söyleyen Fabregas, "Morata, büyük bir kalbi olan inanılmaz bir adam. Alçakgönüllülüğü ve işine olan bağlılığı takım arkadaşlarına çok şey katacak. İlişkimiz konusunda endişeli değilim. Morata, başarılı olmak istiyor. Maaşının yüzde 60'ından fazlasını Türkiye'de bıraktı ve bu da onun zihniyetini ve ne yapacağını gösteriyor." sözlerini sarf etti.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki santrfor, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi.