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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeşme'de eğlence mekanında silahlı kavga: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Çeşme'de eğlence mekanında silahlı kavga: 7 yaralı

        İzmir Çeşme'deki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 04:32 Güncelleme: 02.08.2025 - 04:35
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        Çeşme'de silahlı kavga: 7 yaralı
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        Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda işletme sahibi M.A. (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralandı.

        AA'nın haberine göre; mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33), kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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