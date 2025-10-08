Cesur ve masalsı bir oyun: 'Şebbaz'

Perdeyle hayalin, ışıkla suretin bir araya geldiği dev bir perde oyunuyla gerçek oyuncuların maharetli performanslarını sahnede ustalıkla birleştiren “Şebbaz”, seyircisiyle buluşuyor. Karakterleri ve tasvirleriyle kökünü bu toprakların binlerce yıllık kadim geleneğinden alan cesur, masalsı ve şenlikli bir dostluk hikayesi anlatan “Şebbaz”, ekim ayı boyunca İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de sahne alacak.

Ahmet Sami Özbudak tarafından kaleme alınan, Emrah Eren’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda Erdem Akakça ve Fatih Koyunoğlu oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. “İnandığımız bir dünyanın içinden mi geçmekteyiz, yoksa böyle bir dünyaya mı inandırıldık?” sorusunu soran oyunda çelebilerle cazular, ustalar ve çıraklar, zalimler ve mazlumlar, zenneler ve kamburlar, hamamlar ve çatılar, korkaklar ve cesurlar, cümle mahlukat bir de iki şebbaz yedi tepeli şehirde temaşaya bekliyor. “Şebbaz” seyirci için sıra dışı, heyecan verici, yenilikçi ve eşsiz bir oyun deneyimi vadediyor.

OYUNUN KONUSU

Memleketin mühim ve nüfuzlu isimlerinden Muhterem Bey, torununun sünnet töreni için bir Karagöz gösterisi yapılmasını emreder. Aynı Karagöz ustasının tedrisinden geçmiş ama yıllardır birbirine küs iki çocukluk arkadaşı Turna ile Mehmet’in imzası olan “Ejderha ve Balık” oyunu oynatılır gösteride. Ejderhanın alevli dilinden payına düşeni alan Muhterem Bey, sakıncalı sırları cümle aleme fâş edilince kızılca kıyameti koparır. Saygınlığına zeval getiren her kim ise bedelini ödeyecektir. Kara kaplı listede artık iki şebbaz da vardır. Başları büyük derde giren ikili ne yapacaklarını, nereye sığınacaklarını bilemez, koca şehr-i İstanbul artık onlara dardır. Çaresiz bir kaçış serüveninin içinde bulurlar kendilerini. O gece gösteriyi kimin yaptığını keşfedene dek süren bu kaçış boyunca kaçamadıkları geçmişleri ve kimlikleri de onları kovalar...