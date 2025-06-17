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        Haberler Kültür-Sanat ÇEV Sanat’ın genç piyanistinden büyük başarı!

        ÇEV Sanat’ın genç piyanisti Arya Su Gülenç’in büyük başarısı!

        ÇEV Sanat'ın 15 yaşındaki genç piyanisti Arya Su Gülenç, Almanya'nın en prestijli gençlik müzik yarışması olan Jugend Musiziert 2025'te kemanda Malika Schulze ve viyolonselde Levi Enns ile oluşturduğu trio, "Oda Müziği – Piyanolu Üçlü / V. Grup" kategorisinde jüriden tam puan alarak birincilik ödülünü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 14:10 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:10
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        ÇEV Sanat'ın genç piyanistinden büyük başarı!
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        ÇEV Sanat’ın 2018’den bu yana eğitimine destek verdiği genç sanatçı Arya Su Gülenç, müzikteki gurur verici başarılarına bir yenisini daha ekledi.

        Genç yaşına rağmen piyanodaki yeteneği ve azmiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken Arya Su Gülenç, Ekim 2024’te Almanya’da HMTMH (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) bünyesinde, üstün yetenekli genç müzisyenlere erken yaşta eğitim veren IFF (Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter) sınavlarını kazandı.

        15 yaşında yurt dışında eğitimine başlayan Arya Su, Almanya’daki ilk eğitim yılında uluslararası bir başarıya ulaştı.

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        FİNALDE TAM PUAN ALARAK BİRİNCİLİK KAZANDI

        Bölgesel, Ulusal ve Federal Final olmak üzere üç aşamadan oluşan en köklü ve en prestijli gençlik müzik yarışması Jugend Musiziert’in bu yılki finali, 5–11 Haziran 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Wuppertal kentinde gerçekleşti.

        Arya Su Gülenç (piyano), Malika Schulze (keman) ve Levi Enns’ten (viyolonsel) oluşan trio, “Oda Müziği – Piyanolu Üçlü / V. Grup” kategorisinde sergiledikleri etkileyici performans ile jüriden tam puan alarak birincilik kazandı.

        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

        KÜÇÜK YAŞTA BÜYÜK ADIMLAR

        2009 yılında Bursa’da doğan Arya Su Gülenç, piyanoyla küçük yaşlarda tanıştı.

        Henüz altı yaşında piyano eğitimi almaya başlayan Gülenç, o günden beri de müzik çalışmalarını yoğun ve disiplinli bir şekilde sürdürüyor.

        2018 yılında ÇEV Sanat’ın “Genç Yetenekler Projesi”ne katılarak profesyonel sanat yolculuğuna adım atan Gülenç, müzikteki yeteneğiyle bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada birçok ödül kazandı.

        Geleceğin önemli piyanistlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gülenç, ayrıca dünyanın dört bir yanındaki pek çok önemli festivalde de sahne aldı.

        Arya Su Gülenç’in katıldığı yarışma ve festivaller ise şunlardır:

        • 2017- Paris Uluslararası Müzik Yarışması, 7-9 yaş | Birincilik
        • 2017- Varna Uluslararası ‘Heirs Of Orpheus’ Müzik Yarışması, 7-10 yaş | Birincilik
        • 2017- Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması |Birincilik
        • 2018- St.Petersburg / 9. Savshinsky Uluslararası Müzik Yarışması | İkincilik
        • 2018- Stuttgart 7. International Music Fireworks At Baden-Württemberg Competition” 7-10 yaş | Birincilik
        • 2018- Uluslararası Bilkent Piyano Festivali, 16 yaş altı Steinway & Sons | Birincilik
        • 2018- San Marco, Italy – BV Festival of the Gulf in competition yarışması | Birincilik
        • 2019- ABD/New York Crescendo Uluslararası Piyano Yarışması, 9 yaş kategorisinde Birincilik elde etti, Carnegie Hall de performans sergiledi ve aynı yarışmanın Grand Prize ödülünü kazandı.
        • 2017 Bursa/ Nilüfer ve İstanbul / Pera 2019 İzmir Uluslararası Müzik Festivallerinde performans sergiledi.
        • Prof. Tamara Poddubnaya, Prof. Boaz Sharon, Prof. Eduardus Halim, Prof.Mira Marschenko, Prof. J. Bernard Pommıer, Prof. Akiko Ebi, Prof. Danie Yoffe, Prof. Pavel Gililov, Prof. Elena Levit, Alexander Mekaev, Gülsin Onay, İbrahim Yazıcı, Emre Şen ustalık sınıflarına katıldı.
        • 2018 Ekim ayında V. Spivakov Vakfı tarafından düzenlenen 15. Russia / Moscow Friends Meet International Festivali’nde Puşkin Müzesi’nde performans sergiledi.
        • 2019 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 7. Uluslararası César Franck Piyano yarışmasında ikincilik ödülünü kazandı.
        • 2021 Düsseldorf/Anton Rubinstein 8-15 yaş Piyano yarışması Adnan Saygun /İncinin Kitabı ile Eser Yorumlama Özel Ödülünü kazandı.
        • 23 Nisan 2022’de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile, 19 Mayıs 2023’de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile konçerto seslendirdi.
        • 2023 yılında 13-29 yaş arasında Almanya’da düzenlenen 16. Uluslararası Pianale Piyano Yarışması’nda bugüne kadar kazanan En Genç Piyanist oldu.
        • ÇEV Sanat’ın düzenlediği Cumhuriyetimizin 100. Yıl Konseri’nde orkestra ve solo olarak performans sergiledi.
        • 2024 yılında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile Mozart 23 No’lu konçertoyu seslendirdi.
        • 2024 yılında Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bellapais Müzik Festivali ve 23 Temmuz Almanya /Fulda Uluslararası Pianale Piano Festivali’nde performans sergiledi.
        • İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde 60 dakikalık tek bölümlü solo performanslar sergiledi.
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        #Arya Su Gülenç
        #ÇEV Sanat
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