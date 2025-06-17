ÇEV Sanat'ın genç piyanistinden büyük başarı!

ÇEV Sanat’ın 2018’den bu yana eğitimine destek verdiği genç sanatçı Arya Su Gülenç, müzikteki gurur verici başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Genç yaşına rağmen piyanodaki yeteneği ve azmiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken Arya Su Gülenç, Ekim 2024’te Almanya’da HMTMH (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) bünyesinde, üstün yetenekli genç müzisyenlere erken yaşta eğitim veren IFF (Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter) sınavlarını kazandı.

15 yaşında yurt dışında eğitimine başlayan Arya Su, Almanya’daki ilk eğitim yılında uluslararası bir başarıya ulaştı.

Bölgesel, Ulusal ve Federal Final olmak üzere üç aşamadan oluşan en köklü ve en prestijli gençlik müzik yarışması Jugend Musiziert’in bu yılki finali, 5–11 Haziran 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Wuppertal kentinde gerçekleşti.

Arya Su Gülenç (piyano), Malika Schulze (keman) ve Levi Enns’ten (viyolonsel) oluşan trio, “Oda Müziği – Piyanolu Üçlü / V. Grup” kategorisinde sergiledikleri etkileyici performans ile jüriden tam puan alarak birincilik kazandı.

KÜÇÜK YAŞTA BÜYÜK ADIMLAR

2009 yılında Bursa’da doğan Arya Su Gülenç, piyanoyla küçük yaşlarda tanıştı.

Henüz altı yaşında piyano eğitimi almaya başlayan Gülenç, o günden beri de müzik çalışmalarını yoğun ve disiplinli bir şekilde sürdürüyor.

2018 yılında ÇEV Sanat’ın “Genç Yetenekler Projesi”ne katılarak profesyonel sanat yolculuğuna adım atan Gülenç, müzikteki yeteneğiyle bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada birçok ödül kazandı.

Geleceğin önemli piyanistlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gülenç, ayrıca dünyanın dört bir yanındaki pek çok önemli festivalde de sahne aldı.

Arya Su Gülenç’in katıldığı yarışma ve festivaller ise şunlardır: