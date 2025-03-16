Cevdet Yılmaz açıkladı: 873 bin Suriyeli döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 22 yılda ekonomiden sosyal politikalara, dış politikadan hukuka, uluslararası ilişkilere varıncaya kadar her alanda Türkiye'nin ileri gittiğini belirterek, enerjisini ve vaktini iç mücadelelere harcayan, vesayetçi zihniyetlerin boyunduruğunda olan bir Türkiye'den, bölgesinde lider, kalkınan, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldiğini söyledi.

Polemiklerle, çatışma siyasetiyle vatandaşları kutuplaştırıcı bir söylemle hareket etmediklerini, milletin geçmişine, değerlerine, medeniyetine yakışır şekilde köklü politikalarla uzun vadeli gelecek vizyonuyla millete hizmet ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Ekonomi programımız başta olmak üzere her alanda planlı, programlı bir şekilde hareket ediyoruz. Böylece belirsizlikleri azaltıp, yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Üretimi, istihdamı, ihracatı yükseltiyoruz." diye konuştu.

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"EKONOMİMİZİN TEMEL SORUNU OLARAK ENFLASYONU GÖRÜYORUZ"

Yılmaz, Türkiye'nin, 2024'te 1,3 trilyon doları aşan milli geliriyle dünyanın en büyük 17'nci, satın alma gücüne göre 11'inci ekonomisi konumunda olduğunu, kişi başına gelirin ise geçen yıl 15 bin 500 dolara yakın bir seviyeye taşındığını bildirdi.

Türkiye'nin borç yükü hafiflerken risk priminin düştüğünü, sanayi üretiminin güçlendiğini ve istihdam oranlarının yükseldiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ekonomimizin temel sorunu olarak enflasyonu görüyoruz. Vatandaşımızın derdi neyse bizim de derdimiz odur. Vatandaşımızın önceliği neyse bizim de önceliğimiz odur. Böyle bir zihniyetimiz var, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak. Dolayısıyla şu anda temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu çerçevede geçen yazın ortalarından itibaren düşüş trendi başladı. Mayıs ayında yüzde 75'lere kadar yükselmişti enflasyon geçen yılın mayıs ayında. Haziran'la birlikte dezenflasyon dediğimiz enflasyon oranlarındaki düşüş süreci başladı. En son bu yılın şubat ayı itibarıyla yüzde 39'a gerilemiş oldu enflasyon oranı, yüzde 40'ın altını gördük. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz adım adım aşağılara doğru inmeye devam edecek enflasyon. Kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce bu yıl sonuna doğru 20'li rakamları göreceğiz. Daha sonra 10'lu rakamlar ve orta vadede de hedefimiz, yeniden tek haneli enflasyon. Bunu başardık, yeniden başaracağız inşallah."