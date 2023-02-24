Kuyumcu, köpeğine kavuşmasına vesile olanlara teşekkür ederek, "Polis arkadaşımız sağ olsun köpeğe çok iyi bakmış. O da Lesi'den ayrılacağı için çok üzüldü. Kendisine de söz verdim. Lesi'nin yavrusu olunca polis arkadaşa vereceğim. Nerde olursa olsun yavruyu alıp ona götüreceğim. O bana böyle bir mutluluğu yaşattı. Ben de ona bir tane yavrusundan vereceğim" diye konuştu.