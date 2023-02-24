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Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

İstanbul'dan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Malatya'ya gelen çevik kuvvet polislerinin hasarlı evin balkonundan kurtardıkları ve Afitap adını verdikleri köpek, sahibine teslim edildi

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AA

  • Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşların güvenliğini sağlayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çevik kuvvet polislerinden Erman Öztürk ve Mesut Karakaş'ın gece devriyesi sırasında hasar almış bir evin balkonundan kurtardıkları köpeğin sahibi Ümit Kuyumcu, AA tarafından yapılan haberi gördü.

     
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    İl Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlatan Kuyumcu, daha sonra Yeşilyurt ilçesinde görevde bulunan çevik kuvvet polisleriyle bir araya geldi.
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    Buluşma sırasında Ümit Kuyumcu köpeğine sarıldı, köpek de sahibinin yüzünü yalayarak sevgi gösterisinde bulundu.
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    Köpek, aşısını yaptırıp kimliğini çıkartarak bakımını üstlenen polis memuru Erman Öztürk tarafından sahibine teslim edildi.
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    Ümit Kuyumcu, deprem sonrası evinin hasarlı olması nedeniyle ailesini Kayseri'ye götürdüğünü, bu sırada köpeği evde bıraktığını söyledi.
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    Geri döndüğünde köpeği bulamadığını belirten Kuyumcu, birkaç gün kentte köpeğini aradığını, çadır kentlere giderek araştırma yaptığını ve hayvan barınaklarına gittiğini anlattı.
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    Bir türlü ulaşamadığı köpeğini haberlerde gördüğünü dile getiren Kuyumcu, köpeği sahiplenen polisle buluştuğunu ve hayvanı teslim aldığını ifade etti.
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    "LESİ'NİN YAVRUSU OLUNCA POLİS ARKADAŞA VERECEĞİM"

    Bu zor günlerinde köpeğine kavuştuğu için büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Kuyumcu, "Lesi adını verdiğim köpeğim adeta çocuğum gibidir. Onu çok seviyorum. Köpeğime kavuşunca depremin acısını komple unuttum. Onu görünce dünyalar benim oldu" dedi.
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    Kuyumcu, köpeğine kavuşmasına vesile olanlara teşekkür ederek, "Polis arkadaşımız sağ olsun köpeğe çok iyi bakmış. O da Lesi'den ayrılacağı için çok üzüldü. Kendisine de söz verdim. Lesi'nin yavrusu olunca polis arkadaşa vereceğim. Nerde olursa olsun yavruyu alıp ona götüreceğim. O bana böyle bir mutluluğu yaşattı. Ben de ona bir tane yavrusundan vereceğim" diye konuştu.

     
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    POLİS, SEVİNÇ VE HÜZNÜ AYNI ANDA YAŞADI

    Köpeğe kimlik çıkarttıktan sonra sahiplenen ve Afitap adını veren polis memuru Erman Öztürk de köpekten ayrılmanın çok zor olduğunu ve üzüldüğünü ancak asıl sahibine teslim ettiği için de mutlu olduğunu söyledi.
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    Şair Attila İlhan'ın Ayrılık sevdaya dahil' şiirini anımsatan Öztürk, "Afitap, bizim sevdalımız olarak kalacak. Özlediğimde, köpeğin sahibi ile ara sıra görüntülü konuşacağım. Bunun sözünü kendisinden aldım. Artık yan yana olamayacağız ama benim aklım hep onda olacak. Belki mutsuz olacağım ama o sahibiyle birlikte mutlu olacak. Anı olsun diye tasmasını kendime bıraktım" dedi.
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

    Afitap haberlerde yer aldıktan sonra sahibinin kendisine ulaştığını belirten Öztürk, "İlk önce köpeğin sahibinin kendisi olup olmadığını öğrenmek istedik. Bunun için de araştırma yaptık. Zaten sahibini gördüğünde köpek hareketlerinden belli etti. Böylece köpeği gerçek sahibine teslim ettim" diye konuştu.

     
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi
  • Çevik kuvvetin sahiplendiği Afitap asıl sahibine teslim edildi

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