Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen 11 Ekim 2021 kabine toplantısında alınan kararlardan biri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismiyle ilgiliydi. "İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyoruz" diye konuşan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştiğini duyurdu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YENİ İSMİ NE?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz."