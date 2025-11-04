Ceyda Ateş'in timsah paniği

Ekim 2018'de Buğra Toplusoy'la evlenerek dünyaevine giren Ceyda Ateş, nikâhın ardından eşiyle birlikte ABD'ye yerleşmişti. Oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından ABD'deki yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.

Ateş'in son paylaşımı ise takipçilerini hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Miami'de yaşadıkları sitede büyük bir timsah görülmesi, kısa süreli panik yarattı.

Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı olayı, "Bizim sitede gezerken yakalamışlar, şimdi doğasına geri bırakılacak. Gerçekten çok büyük bir timsahtı" sözleriyle anlattı.

Fotoğraflar: Instagram