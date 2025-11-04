Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ceyda Ateş'in timsah paniği - Magazin haberleri

        Ceyda Ateş'in timsah paniği

        Miami'de yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, oturdukları sitede ortaya çıkan dev timsahla büyük bir korku yaşadı; "Gerçekten çok büyük bir timsahtı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 21:10 Güncelleme: 04.11.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ceyda Ateş'in korku dolu anları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ekim 2018'de Buğra Toplusoy'la evlenerek dünyaevine giren Ceyda Ateş, nikâhın ardından eşiyle birlikte ABD'ye yerleşmişti. Oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından ABD'deki yaşamına dair paylaşımlar yapıyor.

        Ateş'in son paylaşımı ise takipçilerini hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Miami'de yaşadıkları sitede büyük bir timsah görülmesi, kısa süreli panik yarattı.

        Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı olayı, "Bizim sitede gezerken yakalamışlar, şimdi doğasına geri bırakılacak. Gerçekten çok büyük bir timsahtı" sözleriyle anlattı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CEYDA ATEŞ
        #timsah
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"